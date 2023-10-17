أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي (صور)

سقطت، منذ قليل، أمطار متوسطة على نطاق حي المنتزه شرق الإسكندرية، ووصلت إلى وسط وغرب المدينة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، تزامنا مع استمرار العمل بحالة الطوارئ منذ يوم السبت الماضي، للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار سيارات الصرف الصحي

وبحسب شركة الصرف الصحي، فإن سيارت الصرف منتشرة في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر لليوم الرابع على التوالي، حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

تجدد سقوط الأمطار لليوم الرابع

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية تتجدد ما بين الحين والآخر لليوم الرابع على التوالي، حيث بدأت في الثامنة والنصف من صباح اليوم، واستمرت قرابة نصف ساعة في نطاق المنتزه قبل أن تصل إلى أماكن عدة في وسط وغرب المدينة، مشيرا إلى أنه يجرى التعامل معها بشكل لحظي.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ، حيث تم نشر السيارات والبدلات اعتبارا من أمس، مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد، استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش، وتفريغ بيارات محطات الرفع وتوقف الإجازات وبدل الراحات.

وأشار «نافع» إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 27 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 20 درجة.