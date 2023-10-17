«الوطنية للانتخابات» تتلقى اعتراضات مرشحي الرئاسة اليوم

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، في تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وغدًا الأربعاء، حسب ما حددت في جدول أعمالها.

إعلان القائمة المبدئية ثم بدء تلقي طلبات الاعترضات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، بعدما أغلقت باب الترشح للانتخابات الذي فُتح 5 أكتوبر الجاري.

وبدأت الهيئة اليوم في تلقي اعترضات المرشحين سوف تستقبلها الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار يومين، ولا يجوز الاعتراض على مرشحي الرئاسة إلا من بين المتقدمين للانتخابات من المرشحين.

ووحد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض، كما هي بالنقاط التالية:

القرار رقم 11 لسنة 2023 ينظم اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض، وينص على:

- لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر.

- يوضح المرشح المعترض في طلبه أسباب اعتراضه.

- تكون طلبات الاعتراضات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

- يتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها.

- يمنح مقدم الاعتراض ما يفيد استلامه.

- تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح.

- الفصل في الاعتراضات التي تقدم خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

- إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر ويحق له التظلم خلال يومي 23 و24 أكتوبر.

- تبت الهيئة في التظلم يوم 26 من أكتوبر.