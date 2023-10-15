«الوطنية للانتخابات» تحدد آخر موعد للتنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع غلق باب الترشح، أمس السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء الـ10 أيام التي حددتها الهيئة لتلقي طلبات الترشح.

وأكدت الهيئة وفق الجدول الزمني، أنّ آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه هو يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر المقبل، أي 15 يومًا قبل يوم الاقتراع، لافتة إلى أنّه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية.

المرشحون هم:

- المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

- المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

- المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

القائمة المبدئية

ومن المقرر أن تُعلن غداً الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، على أن يتم فتح باب تلقى اعتراضات المرشحين يومى الثلاثاء والأربعاء لمدة 3 أيام اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، مؤكدة أنه سيتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.