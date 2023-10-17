شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. اعرف عمر المركبة

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين على كل بنود مشروع قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتيسيرات المقدمة لهم، لمدة 3 أشهر جديدة، وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 2023، بعد أن تقدمت الحكومة من جديد بطلب لمد العمل بنفس القانون وبنوده دون تغير لفترة جديدة، بعد نجاح القانون وإقبال المواطنين على الاستفادة منها الشهور الماضية.

عمر المركبة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وقد حدد القانون رقم 161 لسنة 2022، والذي سيمتد العمل به لمدة 3 أشهر جديدة، عمر السيارة التي ستدخل ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بألا يزيد وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات فقط من بداية سنة الصنع.

شروط القانون في مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج

- سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، ودون أي عائد، لصالح وزارة المالية، بنسبة 100% من قيمة الضرائب والرسوم.

مميزات الانضمام للمبادرة

ومن مميزات المبادرة، أنه يحق للمشاركين استراد المبلغ في اليوم التالي لانتهاء المدة، وهي 5 سنوات من تاريخ السداد، على أن يتم الاسترادد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، ووفقا لسعر الصرف المعلن من جانب البنك المركزي وقت الاسترداد.

- يحق للمشارك استيراد سيارة ركوب واحدة لاستعماله الشخصي، تكون معفاة مـن الضرائب والرسوم.