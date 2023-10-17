غرفة السياحة: استمرار برامج الحج البري وإعلان الضوابط خلال أسبوعين

أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، استمرار برامج الحج السياحي للمستوى البري هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد فترة انقطاع دامت نحو 4 سنوات.

وذكر «وحيد»، أن برامج الحج السياحي الموسم الجاري ستشمل المستوى الاقتصادي للطيران والبري، والمستوى السياحي فئة 5 نجوم.

قريبا.. الإعلان عن موعد التقدم للحج السياحي

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين الضوابط المنظمة للحج السياحي، والتى تشمل مواعيد فتح باب التقدم للحج الذي تنظمه شركات السياحة، وموعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة الحج من بين المتقدمين، لافتا إلى أنه قبل حلول شهر رمضان الكريم ستكون كل إجراءات الحج قد انتهت.

أسعار الحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه وفقا لدراسات السوق وقياس المقدار السنوي في حجم زيادة أسعار كل خدمات الحج، فإن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام ستبدأ من نحو 150 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران، ودون احتساب قيمة تحسين سكن الحجاج.