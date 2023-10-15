غرفة السياحة: أسعار برامج الحج الاقتصادي هذا العام ستبدأ من 150 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعلن الوزارة بداية الشهر المقبل عن الضوابط ومواعيد فتح وغلق باب التقدم للحج السياحي، فضلا عن موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين من بين المتقدمين للحج هذا العام.

أسعار برامج الحج المستوى الإقتصادي

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة لـ«الوطن»، أنه وفقا لأسعار الفنادق السعودية حاليا ونسب الزيادة السنوية في أسعار الخدمات، فإن أسعار الحج السياحي لهذا العام ستبدأ من نحو 150 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية البرية والاقتصادية طيران، موضحا أن هذا السعر لايشمل تذكرة الطيران أو برامج تحسين السكن.

مؤسسات الطوافة

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي خلال العام الجاري لن تشهد تعديلات كثيرة مقارنة بضوابط العام الماضي، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة لم تستقر حتى الآن على التعاقد مع أي من مؤسسات الطوافة السعودية التي تعمل على تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بعرفات ومنى.

يشار إلى أن أسعار الحج السياحي بدأت العام الماضى من 130 ألف جنيه.