بريطانيا تترأس اجتماعا بمجلس الأمن لبحث التجارب النووية لكوريا الشمالية

ترأست بريطانيا اجتماعاً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وطلبت الاجتماع الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا، عقب إعلان بيونج يانج إجراء تجربة جديدة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

متى ظهر الصاروخ لأول مرة؟

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الاجتماع جاء بعد تهديد كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجال البلاد الحيوي.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، على صاروخ باليستي من طراز «هواسونج -18»، وسط إدانة من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وظهر هذا الصاروخ في الفضاء لأول مرة في أبريل الماضي، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية ويستخدم وسائل دفع صلبة.

تحذير عملي قوي للخصوم

بدورها ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونج يانج: «تجربة إطلاق النار عملية أساسية تهدف إلى زيادة تطوير القوة النووية الاستراتيجية للجمهورية، وهي في الوقت نفسه، تحذير عملي قوي للخصوم».

ووجهت الوكالة اتهاماً لواشنطن بزيادة التوتر، عندما نشرت غواصات وقاذفات قنابل في شبه الجزيرة الكورية، وإجراء خطط لحرب نووية مع حلفاء لكوريا الجنوبية، وقالت إن الوضع الأمني العسكري «وصل إلى مرحلة الأزمة النووية في ما بعد حقبة الحرب الباردة».

وأفاد التقرير بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أشرف على الاختبار بنفسه من أجل التطوير المستمر لمواجهة أي أزمة محتملة.