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البرلمان الروسي يحذر من توريد دبابات ألمانية إلى أوكرانيا

كتب:

أ ش أ
08:20 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
الدوما الروسي

الدوما الروسي

حذر نائب رئيس مجلس النواب الروسي «دوما» ميخائيل شيريميت، من أن توريد الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا يعتبر خطوة عدائية تضطر الجيش الروسي للجوء إلى أسلحة أقوى بكثير في العملية الخاصة.

تعليق على تسليم دبابات إلى أوكرانيا

وقال المسؤول الروسي بحسب قناة روسيا اليوم، إن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا يعتبر خطوة عسكرية، وهذا الأمر يمنح جيشنا حق استخدام أسلحة أقوى بكثير في العملية الخاصة لا يعرفها العدو حتى».

الناتو يعاند روسيا

وأضاف أن الناتو يدفع بعناد الدول الأوروبية لفتح مواجهة عسكرية مع روسيا، موضحا: «الولايات المتحدة مستعدة للتخلي ليس فقط عن أوكرانيا، ولكن أيضًا عن الاتحاد الأوروبي لنيل طموحاتها وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية».

وتابع: «نرى أن الألمان يقاومون الضغط لأنهم يتذكرون كيف انتهى هجومهم العسكري الأخير على روسيا».

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بقلم أ ش أ