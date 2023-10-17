أشهر الفواكه في الحضارة المصرية القديمة.. بينها التين والرمان

يعتبر الطعام والشراب أحد أهم مُتطلَّبات الحياة، وحرص المصري القديم على تزويد منازله ومقابره في العالم الآخر بها، وكان يعتبره جزءا مهما من المتعلقات الجنائزية التي توضع إلى جانب المتوفى، وتزامنًا مع الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، الموافق أمس 16 أكتوبر، نستعرض في السطور التالية أهم الفواكه الشعبية في هذه العصور.

حفظ الطعام في الحضارة المصرية القديمة

وكشف قطاع المتاحف في بيان له، عن حفَظ الغذاء ويُخزِّنه في سِلالٍ من الخُوص والحصير، في بداية الحضارة، ثم تطوَّر الأمر إلى وضعها في أواني فخارية، فكانت أهم وأشهر طرق حفظ الطعام في الحضارة المصرية القديمة هي التجفيف، التمليح، التخليل، واستخدام السكر كمادة حافظة، والتي لازالت تستخدم حتى الآن.

واعتمد المصري القديم في الغذاء على الخبز والجعة بجانب ما يتوفر من المزروعات مثل: البصل، الثوم، والعدس، أما عن الفاكهة فكان التمر أكثر الفواكه الشعبية بالإضافة إلى الرمان، العنب، والتين، وتنوعت مصادر اللحوم من الطيور البرية، والأسماك، ولحوم حيوانات القنص، بالإضافة إلى عمليات تصنيع الألبان والجبن والزيوت.

استمرار بعض الأطعمة

وتعتبر بعض الأطعمة في الوقت الحالي امتدادًا طبيعيًا للأطعمة في مصر الفرعونية، والذي يعتبر تواصلا أصيلا بين الماضي والحاضر.