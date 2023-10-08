موعد إعلان الرموز الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية 2024

يسعى المصريون لمعرفة الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة، وفيه يُفتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تكون مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير، فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

الإعلان عن القائمة النهائية والرموز الانتخابية

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

تقديم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أوراق ترشحه

يذكر أن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، تلقى أمس السبت أوراق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني، حيث أحضر برفقته تزكيات 424 من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى مليون و130 ألف و105 تأييدات من المواطنين، وثقوها بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.