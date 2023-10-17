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المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطع المياه والكهرباء والغذاء عن غزة غير مسبوق

كتب:

نرمين عفيفي
09:42 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الفشل الإسرائيلي واضح وصريح خلال استهدافه المدنيين في قطاع غزة.

وذكر «الشوا» في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطع المياه والكهرباء والغذاء عن نحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة أمر غير مسبوق.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن الأمم المتحدة فشلت في القيام بدورها تجاه المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

 

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