المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطع المياه والكهرباء والغذاء عن غزة غير مسبوق

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الفشل الإسرائيلي واضح وصريح خلال استهدافه المدنيين في قطاع غزة.

وذكر «الشوا» في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطع المياه والكهرباء والغذاء عن نحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة أمر غير مسبوق.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن الأمم المتحدة فشلت في القيام بدورها تجاه المدنيين والنازحين في قطاع غزة.