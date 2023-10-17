شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: فرق الإغاثة عاجزة عن تقديم الخدمات في غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إنّ منظمات الإغاثة في قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للسكان، مشيرا إلى أنّ إسرائيل تحاول فرض مشروعها بإنهاء القضية الوطنية الفلسطينية وعزل قطاع غزة وتهجير السكان.

وأضاف الشوا في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل العدوان على غزة لتحقيق مكاسب سياسية واضحة، متابعا: «نحتاج إلى توفير مقومات الصمود لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».