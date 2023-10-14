«وفا»: المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء لدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت الوكالة أن المشاركين رددوا في التظاهرة، الشعارات المطالبة بإقالة نتنياهو، وانتقدوا إدارة حكومته للأوضاع الراهنة، مشيرين إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة عملت طوال الأشهر الماضية على إجراء تعديلات على جهاز القضاء لتقويض الديمقراطية في إسرائيل، بدل توفير الأمن للإسرائيليين، على حد قولهم.