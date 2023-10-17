موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الأفريقي.. اعرف القنوات الناقلة

يواصل النادي الأهلى تدريباته، اليوم الثلاثاء، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني، في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، إذ يخوض المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الدوري المصري.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي وأبرز القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

وأعلنت قنوات أبو ظبي الإماراتية، بث مباراة الأهلي وسيبما، حيث حصلت بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي التي تكون مباراة الافتتاح به هي مباراة الأهلي.

ومن المقرر أن يكون لقاء الإياب بالقاهرة في الساعة الخامسة من مساء يوم 24 أكتوبر الجاري.