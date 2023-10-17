عاجل.. بالأسماء: الراحلون عن الأهلي في يناير.. أبرزهم افشة

يقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الوقت الحالي، بدراسة ملف الراحلين عن الأهلي في يناير 2024.

واكثر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل هم من فريق الأهلي، و على رأسهم محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة.

الراحلون من النادي الأهلي

لم يحصل أي لاعب داخل النادي الاهلي على الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق في شهر يناير المقبل، إلا أن الثنائي محمد عبد المنعم وأفشة من أبرز الراغبين في الرحيل في الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

رحيل محمد عبد المنعم

ويرغب محمد عبد المنعم في الرحيل عن صفوف الأهلي في شهر يناير المقبل، لرغبته في خوض تجربة الاحتراف، خاصة أنه قد تلقى عددا كبيرا من العروض سواء من الخليج أو أوروبا.

ويعتبر محمد مجدي أفشة أيضا أحد اللاعبين الراغبين في الرحيل عن صفوف الفريق حال استمرار مشاركته كبديل في مباريات الأهلي بالفترة المقبلة، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، على إمام عاشور، الوافد الجديد من صفوف ميتلاند الدنماركي.