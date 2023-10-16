هل يتسبب طرد محمد هاني أمام الجزائر في حسم صفقة الأهلي الجديدة؟

لم تمر سوى دقائق قليلة على إطلاق حكم مباراة مصر والجزائر الودية، صافرته بنهاية المباراة، التي جمعت المنتخبين اليوم الاثنين، حتى وتصدر اسم عمر كمال عبدالواحد محركات البحث على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

هل ينتقل عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي؟

البداية كانت مع حصول محمد هاني، لاعب الأهلي والفراعنة، على بطاقة حمراء خلال المواجهة العربية بين المنتخبين التي استضافتها الإمارات، فما القصة؟.

عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب، والذي نال إعجاب مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، بحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، أصبح مطلبا أساسيا لجماهير الأهلي في الوقت الراهن.

هل يتسبب طرد محمد هاني أمام الجزائر في انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

حصول محمد هاني على بطاقة حمراء خلال مواجهة الجزائر، جعل روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، يعتمد على اللاعب في مركز الظهير الأيمن، وهو الذي شهد تألق صفقة الأهلي المنتظرة.

إشادات واسعة نالها لاعب فيوتشر من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث طالب أحد المشجعين على منصة «X» (تويتر سابقا)، إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع اللاعب، قائلا: «عمر كمال عبد الواحد هو القطعة الناقصة في تشكيل كولر».

وكتب مشجع آخر: «عمر كمال عبد الواحد لازم يبقى في الأهلي، شخصية الأهلي لايقة عليه»، بينما علق آخر: «الطرد ده هيكون سبب في دخول عمر كمال عبد الواحد الأهلي».

وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره منتخب الجزائر بهدفٍ لكل فريق، في مباراة مثيرة حُسمت نتيجتها في الثواني الأخيرة.

وكان منتخب مصر خاض مباراتين وديتين خلال معسكر الإمارات، أمام كلا من زامبيا والجزائر، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الفراعنة بهدفٍ نظيف، بينما حسم التعادل المباراة الثانية.