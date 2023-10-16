كيف تغلب بيرسي تاو على 3 أزمات طاردته مع الأهلي؟

«من رحم المعاناة يولد الأبطال».. مقولة حفظها بيرسي تاو عن ظهر قلب، وطبقها بقميص الأهلي، الذي كان شاهدًا على رحلة من المعاناة والتألق لابن «البافانا بافانا»، الذي نجح في الفرار من القائمة السوداء بالقلعة الحمراء؛ ليدخل الذهبية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

بيرسي تاو الذي يقضي فترته الذهبية مع الأهلي، تحت القيادة السويسرية لمارسيل كولر، لم يكن كذلك قبل موسمين، إذ استهل رحلته مع المارد الأحمر بشكل سيئ، بين الغيابات لأسباب فنية أو بداعي الإصابة، وكلاهما أغضب الجماهير، التي كانت تنتظر أداء أوروبي، من الوافد الجديد القادم من الدوري الإنجليزي.

60 يومًا من الغيابات

ورطة إصابات بيرسي تاو كانت من المنغصات في مستهل رحلة الجنوب إفريقي، إذ تعرض للإصابة مرتين بقميص المارد الأحمر، لكن مدة الغياب الطويلة، أشعلت غضب الجماهير التي كانت تنتظر تألقه.

الإصابة الأولى لبيرسي تاو مع الأهلي، كانت بدايتها يوم 25 يونيو، دام غيابه حتى 26 يوليو من عام 2022، أي ما يصل إلى 31 يومًا، وعاد ليقع في فخ الإصابة مجددًا، يوم 13 ديسمبر من العام ذاته، ولم يعود حتى 15 يناير من عام 2023.

كولر أنقذه من الإطاحة خارج الأهلي

مستوى بيرسي تاو المتذبذب في وقت سابق، جعل قرار رحيله مطروحًا على مائدة الأهلي قبل كل ميركاتو، لعل آخرها قبل وصول مارسيل كولر، الذي لعب دور المنقذ في مسيرة الجنوب إفريقي، وأحياها مجددًا ليصبح أحد الركائز التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ أصر المدرب السويسري على رؤية بيرسي تاو أولًا قبل اتخاذ قراره بالإطاحة به أو الإبقاء عليه.

تاو والمشاركة مع منتخب بلاده

بيرسي تاو من أجل الحفاظ على مكانه الذي تأثر في وقت سابق بالإصابات، قرر عدم المشاركة مع منتخب بلاده، من أجل الحفاظ على لياقته وجاهزيته مع الأهلي، الذي تنتظره عدد من المنافسات في الدوري الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا إلى جانب كأس العالم للأندية ومباريات الدوري الممتاز.

حرص بيرسي تاو على الإبقاء على جاهزيته مع الأهلي، تسبب في أزمة كبيرة بجنوب إفريقيا، إذ جرى اتهامه بالهروب من تأدية الواجب الوطني مع منتخب «الأولاد»، إذ أكد مدربه أن المنتخب تأثر بغياب أحد أبرز نجومه.

صحيفة «IOL» الجنوب إفريقية، هاجمت بيرسي تاو، واتهمته بالهروب من تأدية واجبه الوطني وعدم احترامه لقميص المنتخب، وطالبت بعدم استدعائه للمنتخب مجددًا من قبل هوجو بروس، كقرار عقابي على تفضيل الأهلي عن البافانا بافانا.