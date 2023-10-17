اجتماع أوروبي طارئ للتوافق على نهج موحد للتعامل مع أزمة غزة

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا يهدف إلى التوافق على نهجٍ موحدٍ، تجاه الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من الارتباك والرسائل المُتضاربة التي خرجت عن المسؤولين في القارة العجوز.

ويبحث المجلس الأوروبي، في اجتماع طارئ عبر رابط فيديو، يضم قادة الدول السبعة والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، التداعيات المُحتملة على القارة جراء الأزمة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

والقمة الافتراضية المُقررة، تُعد أحد مساعي قادة دول التكتل لاستعادة زمام المبادرة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة، بعد انزعاج بعضهم من نهج رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقد أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في وقت سابق، إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار، وأن الاتحاد الأوروبي، أطلق عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة، ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، فمن الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح.