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مفوض الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الانهيار

كتب:

منى السعيد
11:04 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
شعار الاتحاد الأوروبي

شعار الاتحاد الأوروبي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف لينارتشيتش، في تصريحات له اليوم، أنه يجب أن يصل الوقود والمياه والغذاء والدواء إلى المحاصرين في قطاع غزة على الفور.

وتابع: أطلقنا عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة، ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، فمن الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح.

وأكد لينارتشيتش ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لجلب هذه الإمدادات إلى المحتاجين دون أي عوائق.

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