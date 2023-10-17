مصر تستضيف مؤتمر CEO Women في نسخته الثانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تنطلق فاعليات مؤتمر CEO Women في نسخته الثانية، تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة السياحة والمجلس القومي للمرأة، ومشاركة وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة كريستينا عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة، والدكتور هاني مصطفى، الرئيس التنفيذي لـSmart Digital Green SDG، يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري، لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية على الساحة الإقليمية والعربية والدولية.

ويشارك في المؤتمر عدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية الدولية، بحضور أكثر من 200 رئيس تنفيذي، بجانب قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.

الجلسات التي يتضمنها المؤتمر

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر انعقاد عدد من الجلسات النقاشية المهمة، تحت عناوين: الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والقيادة التنفيذية النسائية في الشركات العالمية، والتمويل المستدام لمشروعات المرأة، وتعليم وآليات تأهيل المرأة للقيادة التنفيذية.

مؤتمر CEO Women

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من مؤتمر CEO Women، شهدت أحد أهم المؤتمرات التي تنظمها شركة ON AIR Group، بحضور وتفاعل عربي ودولي من خلال المديرات التنفيذيات، ومشاركة العديد من القيادات النسائية والمسؤولين التنفيذيين بالقطاعين الحكومي الرسمي والخاص.