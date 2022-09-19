مصر تستضيف مؤتمر «CEO Women» في نسخته الأولى.. أكتوبر المقبل

يعقد مؤتمر «CEO Women»، نسخته الأولى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في أكتوبر المقبل، وتأتي رعاية «الوزراء»، من منطلق دعم المرأة وتمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن وتوفير كافة الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

انعقاد النسخة الأولى لمؤتمر CEO Women تحت رعاية مجلس الوزراء أكتوبر المقبل

ويقام مؤتمر «CEO Women»، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والقيادات النسائية التنفيذية الهامة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكرستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة فاديا كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية.

ويستهدف المؤتمر تعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.

منى مراد: تعزيز المكانة الريادية للمرأة

وصرحت الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، أن المؤتمر سيأخذ بُعدًا اقليميا حيث من المقرر أن يجمع قادة الرأي وممثلين حكوميين وقيادات نسائية على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا لتعزيز الحوار وطرح وجهات نظر من مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية لدعم وتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات المختلفة، والخروج بتوصيات هامة من شأنها النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة.

تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات

وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية ودورها في مختلف المجالات وذلك في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية.

كما تشمل الجلسات تسليط الضوء على فرص المرأة في قطاعات مختلفة ومن بينها القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في جلسة بعنوان «تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعي المصرفي وتكنولوجيا المعلومات»، وجلسة بعنوان «القيادة التنفيذية للمرأة في القطاع الخاص نحو تنافسية عالمية»، بالإضافة إلى جلسة نقاشية أخرى تتناول القدرات القيادية للمرأة بعنوان «استراتيجيات التعليم وتأهيل سيدات لقيادة المستقبل».

كما يستعرض المؤتمر جهود القطاعين العام والخاص في تمكين المرأة بمجال التكنولوجيا المالية، في الجلسة الأخيرة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا المالية».