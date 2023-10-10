خبير تقني: الذكاء الاصطناعي قدراته مختلفة.. منها تحويل النصوص إلى فيديوهات

قال محمد دراز، خبير في تقنية الذكاء الاصطناعي، إن من امكانيات الذكاء الاصطناعي تحويل النصوص إلى صور وفيديوهات، والصور إلى فيديوهات من خلال مواقع إلكترونية عديدة.

قدرات الذكاء الإصطناعي

أضاف «دراز»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن من قدراته استبدال الصور بكفاءة بالفيديوهات، فيمكن من خلاله استبدال صور الفنانين بالصور الشخصية للأشخاص، من خلال المواقع التي يجري رفع الصور والمقاطع عليها، ويعتبر ذلك الفعل غير قانوني إلا بموافقة صاحب الشأن، وهناك طريقة أخرى تستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، بواسطة بناء صورة جديدة للشخص، وتغيير الصوت المراد التحدث به، وإضافة المقطع، ويجري تنفيذ الفيديو المتحرك بصورة الشخص.

وتابع كما يمكن للذكاء الاصطناعي، تحويل وتغيير الأصوات والفيديو، ويعمل على تغيير ملامح الوجه، ويمكن اكتشافه بنسبة كبيرة بواسطة التقنيات المتطورة التي تبين نسبة التزوير بالصور والفيديوهات.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.