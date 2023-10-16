يتنبأ بأماكن الزلازل وتوقيت حدوثها.. هل ينقذ الذكاء الاصطناعي البشرية؟

تنبؤات الزلازل أصبحت أمرًا طبيعيًا في عالمنا الآن بعد انتشارها على نطاق واسع؛ تختلف الشدة وتتعدد حكايات الضحايا، لكن الجديد هو حكاية تنبؤ الذكاء الاصطناعي وبداية تدخل تلك الثورة في العديد من الأعمال البشرية، وهي خطوة بدأ علماء الزلازل في تحقيق أحد أهدافهم الأكثر إثارةً من خلالها، بحسب مجلة العلوم العالمية «nature».

تنبؤ الذكاء الاصطناعي بالزلزال

في ثلاث أوراق بحثية قدم علماء الزلازل نماذج للتنبؤ بالزلازل أفضل من النموذج التقليدي الحديث قدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي، وكانت الفكرة أن العلماء يمكنهم تقديم مثل هذه التنبؤات المحددة للغاية بعد مساعدة التحليلات الإحصائية لعلماء الزلازل على فهم الاتجاهات الأوسع، مثل عدد الهزات الارتدادية التي يمكن توقعها في الأيام أو الأسابيع التالية لزلزال كبير التي تصدر من وكالات مثل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تنبؤات بالهزات الارتدادية لتحذير الناس في المناطق التي دمرها الزلزال مما قد يحدث أيضًا من هزات أخرى.

ويقول مورجان بيج، عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) في باسادينا، كاليفورنيا: «أنا متحمس حقًا لأن هذا يحدث أخيرًا»، وتعمل التقنيات بشكل جيد عندما تستوعب كميات كبيرة من البيانات وتستخدمها للتنبؤ بالخطوات التالية.

التقنية تعتمد على بيانات سابقة

وتعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في تنبؤاتها استنادًا بعلم الزلازل الغني بالبيانات المستمدة من كتالوجات الزلازل التي تحدث في جميع أنحاء العالم، ومن خلالها يدرب الذكاء الاصطناعي نفسه على ملايين الكلمات للتنبؤ بالكلمة التي قد تأتي بعد ذلك، تجعله قادرًا فهم كتالوجات الزلازل للتنبؤ بفرص وقوع زلزال بعد زلزال وقع بالفعل.

قبل النتيجة النهائية للذكاء الاصطناعي وتوقعه بالزلزال كان هناك فترة تدريب، اختبر فيها الجيوفيزيائي كيليان داشر كوزينو بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وزملاؤه نموذجهم على قائمة تضم آلاف الزلازل التي ضربت جنوب كاليفورنيا بين عامي 2008 و2021، وكان أداء نموذجهم أفضل من النموذج القياسي في التنبؤ، وصل فيها الذكاء الاصطناعي إلى كم عدد الزلازل التي ستحدث في فترات متواصلة مدتها أسبوعين، وكان أيضًا أفضل في التقاط النطاق الكامل للزلازل المحتملة، وبالتالي تقليل فرصة حدوث زلزال كبير مفاجئ.