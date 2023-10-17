«التعليم» تكشف موعد إجراء المسابقة التكميلية لتعيين الـ30 ألف معلم

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجراء المسابقة التكميلية لاستكمال مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، بعد استبعاد 14 ألف متقدم من المسابقة الأصلية بسبب عدم اجتيازهم الاختبارات المطلوبة للتعاقد.

المسابقة التكميلية للتعيين 30 ألف معلم

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراء المسابقة التكميلية لـ30 ألف معلم في يناير المقبل.

أوضح المصدر، أنّ المسابقة التكميلية ستكون بنفس شروط المسابقة الأصلية، ويحق للمستبعدين في المسابقة الأصلية التقديم فيها، إضافة لأي خريج آخر تنطبق عليه شروط المسابقة.