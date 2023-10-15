«الصحفيين» تصدر تقريرها الأول لتوثيق انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي غدا

أعلنت نقابة الصحفيين، تنظيم مؤتمر صحفي، غدًا الاثنين، في الواحدة ظهراً، لإعلان التقرير الأول الخاص برصد الممارسات غير المهنية التي ارتكبها الاعلام الغربي منذ اشتعال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، في بيان، إنَّ المؤتمر سيعرض نتيجة الرصد الأولى لممارسات غير مهنية وثقت في الإعلام الغربي منذ إعلان الحرب على غزة، خاصة أنَّ لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي عقدت اجتماعها الأول أمس، برئاسة نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء في مجلس النقابة، والجمعية العمومية.

وقد أصدرَت نقابة الصحفيين بيانًا عما تمّ في هذا الاجتماع، الذي ناقش استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في غزة، والضفة الغربية، وجنوب لبنان، والشهادات الموثقة عن الاستهداف المباشر للصحفيين في الميدان خلال تغطية الحرب، وكذلك استهداف منازل الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استعرض نقيب الصحفيين الاتصالات والمراسلات، التي أجراها مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حماية الصحفيين وحرية الصحافة، لافتًا إلى أهمية ما أثارته منظمة الأمم المتحدة حول استهداف الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكّد «البلشي» خلال الاجتماع، انهيار مبدأ الحياد في الغالبية العظمى من الصحف، والقنوات التليفزيونية الأوروبية والأمريكية، التي تتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، كما استعرض مظاهر ممارسة الإعلام الغربي التضليل بشعارات مثل حق إسرائيل في الوجود، وحق الدفاع عن النفس في مقابل طمس وتغييب الرواية الأصلية في هذا الصراع، وهي أن إسرائيل دولة احتلال تخنق سكان فلسطين في الضفة وغزة، ولا يمكن لضمير حي أن يقول إن حق إسرائيل في الوجود يشمل حقها في احتلال أراضي الغير، مشددًا على أنَّ إسرائيل تمارس تضليلًا متعمدًا للعالم منذ قرار التقسيم، الذى أسس الكيان المحتل سنة 1947م، مرورًا بانتهاكها لكل القرارات الأممية الصادرة بعدها.

وكانت لجنة رصد توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بنقابة الصحفيين قد قررت تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحفيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات، التي تحدث في الإعلام الغربي، والانحياز الصارخ، الذى يمارسه في تغطيته للحرب على غزة.