حصر المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة في المحافظات.. قيمتها ألف جنيه

تواصل وزارة العمل، عبر مديرياتها بالمحافظات عمليات حصر العمالة، في إطار الجهود المبذولة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرفها لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال في شهر مايو الماضي، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، برعاية هذه الفئة من العمال، وتقديم يد العون والدعم، لمواجهة الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية الصعبة التي يمر بها العالم.

2.6 مليون يستحقون صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأفادت تقارير مديريات العمل بالمحافظات، الواردة للوزارة، بأن إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل، يبلغ حوالي 2 مليون و600 ألف عامل غير منتظم، يستحقون المنحة التي نصت عليها مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .

ووفقا لمصادر حكومية مسؤولة، فإن وزارة العمل تسابق الزمن لإنجاز تأسيس صندوق طوارئ رعاية العمالة غير المنتظمة، والذي سيتم من خلاله صرف منحة العمالة غير المنتظمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس وقيمتها 1000 جنيه.

وأكدت المصادر أن منحة العمالة الغير منتظمة، سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل و قبل نهاية العام الجاري 2023، وذلك للمستحقين من هذه الفئة الذين لم يستفيدوا من أي من برامج الحماية الاجتماعية، مثل معاشات التضامن الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة.