عدد المستفيدين والمستحقين لمنحة الـ1000 جنيه من العمالة غير المنتظمة

كشفت مصادر حكومية أن عدد المستفيدين من منحة الـ1000 جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها خلال كلمته في مؤتمر الاحتفال بعيد العمال في شهر مايو الماضي، سيتجاوز 2.6 مليون من فئات العمالة غير المنتظمة المستحقين للمنحة.

العمالة غير المنتظمة المستحقة للمنحة.. لا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية

أكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستفيدين والمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، الفئات التي ثبت عدم استفادتها من برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولي، وقدمتها للمواطنين على مدار العشر سنوات الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن الـ2.6 مليون عامل غير منتظم المستحقين لصرف منحة الـ1000 جنيه، هي العمالة غير المنتظمة الرسمية التي سجلت بياناتها الرسمية والشخصية، لدى مديريات وزارة العمل بالمحافظات حسب محل إقاماتهم التابعة لهذه المديريات.

وأضافت أن المديريات تنقي حاليا سجلات العمالة غير المنتظمة من العمالة المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ومن الذين يحصلون على معاشات الضمان الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة، إذ يجري استبعادهم تلقائيا من صرف المنحة.

2.6 مليار جنيه إجمالي تكلفة المنحة

ولفتت المصادر الحكومية، إلى أن عدد المستفيدين من المنحة بعد تنقية الكشوف، يبلغ 2.6 مليون عامل غير منتظم باجمالي تكلفة ستبلغ نحو 2.6 مليار جنيه، قابلة للزيادة.

وإليكم بعض المعلومات عن صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2023، وهي كما يلي:

- وجه بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في عيد العمال - مايو 2023.

- يصرف المنحة.. صندوق طوارئ رعاية العمالة غير المنتظمة «تحت التأسيس».

- 2.6 مليون عامل غير منتظم «تقريبا» عدد الذين سيستفيدون من المنحة.

- إجمالي تكلفة المنحة تقريبا 2.6 مليار جنيه

- منحة استثنائية تصرف لمرة واحدة فقط

- الدفعة السابعة للمنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال 10 سنوات.

- قيمة المنحة 1000 جنيه

- 11 فئة عدد الفئات المستحقة لمنحة الـ1000 جنيه.

- موعد صرف المنحة: ديسمبر المقبل وفقا لمصادر حكومية.