رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 1000 جنيه.. والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة العمل رابطا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة، للحصول على المنحة المقدمة من الدولة والتي تقدر قيمتها 1000 جنيه، وفقا لـقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة غير المنتظمة.

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة

ويمكن للعمالة غير المنتظمة الدخول على هذا الرابط، لتسجيل البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

- وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير المنتظم.

- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، وإرفاق فواتير المرافق «غاز-مياه- كهرباء».

طرق التأمين على العمالة غير المنتظمة

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضم الكثير من المزايا المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ويشمل قانون المعاشات الجديد، الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي ، ومن المفترض يشترك العمالة الغير منتظمة في هذا النظام بنسبة 21%، وتنقسم إلى جزأين لأول 9% يدفعه العامل، والثاني بقيمة 12% يدفعه صاحب العمل.