أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة في القاهرة والمحافظات.. قيمتها 1000 جنيه

كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» أماكن صرف منحة العمالة غير منتظمة وقيمتها 1000 جنيه، ومواعيد الصرف في القاهرة والمحافظات، مؤكّدة أنَّ هناك اهتماما كبيرا من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأسرع قدر من الوقت.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

ولفتت المصادر إلى أنَّ وزارة العمل والشركاء معها من الجهات المعنية مثل وزارتي التخطيط والاتصالات وجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتنظيم والإدارة يسابقون الزمن للانتهاء من إجراءات إنشاء وتأسيس صندوق طوارئ وإعانة العمالة غير المنتظمة، الذي سيتم من خلاله صرف منحة الـ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه في القاهرة والمحافظات

وأضافت المصادر أنَّ أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون بمكاتب البريد التابعة لها العمالة غير المنتظمة، وماكينات الـatm في حالة استخراج الصندوق فيزا كارد للمستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة.

جدير بالذكر أنَّ هناك اتجاها قويا، وفقا لما صرحت به المصادر، بأن صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة سيبدأ تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل وقبل نهاية عام 2023 الجاري، إذ يستفيد من هذه المنحة 2 مليون عامل غير منتظم تتوافر فيهم شروط استحقاق المنحة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي منحة استثنائية تصرف لمرة واحدة للعمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة .