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ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر في دمنهور وحوش عيسى بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
10:51 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
حملات تموينية في البحيرة

حملات تموينية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، حملات رقابية  بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

حملات تموينية في البحيرة 

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي حوش عيسى و دمنهور عن ضبط 60 شيكارة ملح، وزن الشيكارة 50 كيلوجراما مجهولة المصدر، وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن 

وفي حملات مماثلة بمركزي رشيد ووادى النطرون تم ضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و1500 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز كوم حمادة تم ضبط 11 شيكارة علف مجهول المصدر و18 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعه بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

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