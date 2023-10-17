«نفسه يحرر فلسطين».. ماذا قال الرياضيون عن محمد صلاح بشأن موقفه من أحداث غزة؟

لم تكن مجرد مباراة مدتها 90 دقيقة، جمعت مصر والجزائر، بل كانت سبيلًا للمضي قدمًا، نحو دعم الفرعون المصري محمد صلاح، الذي حصل على الإشادة والمساندة من زملائه ومسؤولي المنتخب الوطني، بعد الهجوم الذي شنته الجماهير ضده واتهامه بعدم مساندته للشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف وراءه مئات الشهداء والجرحى.

يرفع شعار أفعال لا أقوال

«أفعال لا أقوال».. هكذا وصف المدافعون عن محمد صلاح موقفه تجاه الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، بعدما أعلن الهلال الأحمر المصري عن تبرع لاعب ليفربول الإنجليزي لصالح ضحايا العدوان منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، والتي خلفت العديد من الضحايا، إذ يرى محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن «صلاح» غير مطالب بالإعلان عن جميع تحركاته من أجل دعم القضية الفلسطينية وموقفه من الأحداث.

رفقًا بمحمد صلاح

قائمة الداعمين لمحمد صلاح شملت تصريحات لحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي أكد أن «صلاح» يلعب بقلب وروح، ويعد محطة هامة ومؤثرة مع المنتخب، لذلك العالم بأسره يتحدث عنه: «رفقًا بالفرعون المصري أتمنى ذلك، ليس أنا من سيتحدث عنه العالم كله يتحدث عن صلاح رفقًا باللاعب».

محمد صلاح يتمنى تحرير فلسطين

«معايا نفسي أحرر فلسطين».. لم يقف أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، في موقف المتفرج، وقرر الإفصاح عن حديث سابق جمعه بالفرعون المصري عن القضية الفلسطينية، في إشارة إلى أنه كان دائم الحديث عن الأشقاء والأحداث في غزة: «وقالي زمان ضمن كلامه معايا نفسي أحرر فلسطين».

الانتقادات التي توجه له غير صحيحة

انضم أيضًا الإعلامي أحمد شوبير، إلى قائمة المدافعين عن لاعب ليفربول في إشارة إلى أنه لديه العديد من الأعمال الخيرية التي يقوم بها، مؤكدًا أن الانتقادات التي توجه له في هذا الشأن غير صحيحة أو دقيقة: «محمد صلاح ملتزم للغاية، والانتقادات التي توجه له غير صحيحة، فهو لديه أعمال كثيرة، ويرفض الحديث عنها نهائيا».