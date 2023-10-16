مفاجأة بشأن تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني.. «مبلغ ضخم»| عاجل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لصالح الشعب الفلسطيني خلال الفترة الحالية، من خلال مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وذلك عقب تعرض قطاع غزة لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هاني حتحوت يكشف مبلغ خيالي تبرع به محمد صلاح

وأكد هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية، «أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تبرع بمبلغ مليون دولار للهلال الأحمر، وذلك من أجل الشعب الفلسطيني، وحرصًا على مساندتهم في ظل الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام الحالية.

وكان رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، قد أكد في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، أن محمد صلاح، تبرع لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وكانت غزة قد تعرضت لقصف جوي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي وقع على أثره العديد من الضحايا الفلسطينيين.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، مع منتخب مصر في معسكر الإمارات، استعداداً للمباراة الودية أمام الجزائر التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الإثنين، بمدينة العين الإماراتية، ضمن لقاءات الفراعنة استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026، ومنافسات كأس الأمم الإفريقية المحدد لها يناير المقبل بكوت ديفوار.