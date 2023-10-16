عاجل.. أول تعليق من أسرة محمد صلاح بعد تبرعه لأهالي غزة

رد عبد العزيز البمبي خال نجم ليفربول محمد صلاح، عن انتقاد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على تبرع اللاعب، لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصرى، تضامنًا مع الأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له الأيام الماضية من قصف متواصل، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

خال محمد صلاح يرد على منتقديه بعد تبرعه لأهالي غزة

وقال « عبدالعزيز البمبي» عبر حسابه الرسمي على « فيس بوك»:« هل يا تري المشكلة كدا وصلت للحل، والناس اللي عاوزه شو على حساب محمد صلاح كدا، هما ساعدوا في حل المشكلة ولا بقاقي لسه لف العلم أهي حاجة يتكلموا فيها».

وأضاف:« بالمناسبة الخبر صحيح مية في المية لله الأمر من قبل ومن بعد».

وكانت غزة قد تعرضت لقصف جوي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي وقع على أثره العديد من الضحايا الفلسطينيين.