بروتوكول بين جامعة الإسكندرية وصندوق تطوير التعليم لدعم التعاون المشترك

وقّع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون بين الجانبين، لتنسيق الجهود فيما يتعلق بتقديم الاستشارات الهندسية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة المصرية التكنولوجية، وانتداب الخبراء من جامعة الإسكندرية.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية وعميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز عمارة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ووفد من صندوق تطوير التعليم.

حقائب تدريبية ملائمة

وأكد «قنصوه»، عقب توقيع البروتوكول، حرص الجامعة على التعاون مع صندوق تطوير التعليم بما يحقق أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة، ضمن رؤية مصر 2030، وتقديم نموذج للتعاون بين الجانبين يسهم في تقديم خريجيين على أعلى مستوى لتلبية متطلبات سوق العمل، موضحاً أن الجامعة، من خلال هذا البروتوكول ستقوم بتقديم الاستشارات الهندسية لمبانى ومنشآت الجامعة المصرية التكنولوجية وذلك من خلال المركز الهندسى جامعة الإسكندرية، وتقديم مجموعة من الحقائب التدريبية الملائمة والمعتمدة محلياً ودولياً لرفع كفاءة المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة مصر التكنولوجية من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الإسكندرية.

مشروعات ونماذج تعليمية مبتكرة

وأشار «الحيوي»، إلى دور الصندوق كحاضنة لإنشاء مشروعات ونماذج تعليمية مبتكرة فى قطاعات التعليم المختلفة بما فى ذلك التعليم العام والعالى والفنى والتدريب المهني، لافتاً إلى حرص الصندوق على الإستفادة من جامعة الإسكندرية بما لديها من إمكانيات علمية وبشرية وفنية لاستكمال احتياجات الجامعة المصرية التكنولوجية وبناء قدرات منتسبيها لتحسين جودة العملية التعليمية المقدمة.