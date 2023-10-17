«الأزهرية بالدقهلية» تفوز بالمركز الأول في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم

كشفت المنطقة الأزهرية في الدقهلية، عن تكريمها في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المنطقة، في بيان لها، أنه جري التكريم بعد مشاركة الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري.

الملتقى ينعقد تحت رعاية شيخ الأزهر

وانعقد الملتقى تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، وسفراء عدد من الدول الإسلامية ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف.

حصول منطقة الأزهر على المركز الأول

وأوضحت أنه جرى تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي، وعددها 271، وتكريم أكبر 5 مناطق أزهرية، من حيث عدد المعاهد المعتمدة، وجاء من ضمنها في المركز الأول منطقة الدقهلية الأزهرية، بعدد 146 معهدا.