انطلاق فاعليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري اليوم

تنطلق اليوم الاثنين، فاعليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يأتي ذلك بحضور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمـن عاشور وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجـازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقـــاف، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والشيخ أيمن عبد الغني رئيـس قطـاع المعاهـد الأزهرية، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

النهوض بمنظومة جودة التعليم

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة حريصة على النهوض بمنظومة جودة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية مصر 2030م، واستقراء متطلبات المستقبل.

دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية

وأضاف علاء عشماوي أن الملتقى يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.