«جودة التعليم» يكرّم عمداء الكليات الحاصلة على الاعتماد في جامعة الأزهر

كرّم الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عمداء الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد.

الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري

وأكد عشماوي، حرص هيئة ضمان الجودة على الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري، لما له من أهمية بالغة لمصر والعالم، مشيرًا إلى أنّ انعقاد الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري جاء بالتوازي مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالتعليم كونه ركيزة أساسية وقاطرة التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة، إلى جانب تكريم منطقة الدقهلية الأزهرية بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية باعتماد 146 معهدا أزهريا.

تكريم عمداء الكليات

جاء التكريم بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.