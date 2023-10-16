«جودة التعليم لشؤون الأزهر»: نسعى لتحقيق رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، خلال مؤتمر فعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم، إنّ هناك 1301 معهد تم اعتماده من قبل الهيئة القومية، لافتة إلى أنّ هناك 31 كلية تم اعتمادها، منها 21 كلية شرعية بالإضافة إلى 10 كليات عملية.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأضافت أنه تم اعتماد 48 برنامجا أكاديميا، ونأمل تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنّ الجامعات الأزهرية حققت 80% من تلك الرؤية، وأن الهيئة تسعى إلى تحقق تلك الرؤية من أجل إعداد خريج جامعي لديه القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتابعت «نأمل أن التعليم المصري يوصل للتقدم والازدهار ليدعم الأجيال القادمة للحصول على تعليم معتمد وفعال».

حصول العديد من المؤسسات الأزهرية على شهاد الاعتماد

من جهته قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنّ التعليم هو أساس نجاح الأمم، وتقدم الشعوب والبناء والتطوير والتنمية، لافتا إلى أنّ التعليم قد حظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية، مرددا «القيادة السياسية أكدت دائما على أن جودة التعليم هي مسألة أمن قومي ووطني، كما أنه لابد من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل المحلي والدولي».

وأشار عشماوي إلى أنّ الهيئة تسعى بشكل دائم وحثيث لتحقيق النقلة النوعية المنشودة لتطوير المنظومة بالتنسيق مع كافة المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، لافتا إلى حصول عدد من المؤسسات التعليمية الأزهرية على شهادة الاعتماد.