الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل 40 كيانا شبابيا

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كيانات شبابية للاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم، ومن المقرر أن تستقبل الحملة أكثر من 40 كيانا شبابيا، وكتبت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك، تعليقا على فيديو قصير يضم بعض الكيانات الشبابية، جاء فيه: «مقترحات وأفكار لمستقبل أفضل».

وقال فتحي عماد رئيس مبادرة شباب مصر 2030، إنّ شباب المبادرة سعداء بأن تستضيف الحملة الكيانات الشبابية، ونأمل أن يكون لنا دور إيجابي من خلال الحملة في التواصل مع المواطنين».

سفراء العمل التطوعي: 2030 هيبقي فيها تطور زي تطور اللي احنا شايفية دلوقتي

وأشادت الدكتورة هايدي أمين، الأمين العام لمؤسسة سفراء العمل التطوعي ومدرس مساعد بكلية الإعلام، خلال كلمة مصورة نشرتها الحملة عبر صفحتها، بما شهدته خلال زياراتها إلى مقر الحملة من احترافية، قائلة: «هنا سمعت إحصائيات صحيحة، الناس دي ساعدت أي حد عنده سؤال يفهم كل حاجة بوضوح بعيد عن الشائعات اللي بسمعها على السوشيال ميديا».