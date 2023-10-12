كندة علوش عن أحداث غزة: اليوم تجدد الجرح

جددت الفنانة السورية كندة علوش دعمها للقضية الفلسطينية، معقبة على الأحداث الفلسطينية خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

كندة علوش تدعم فلسطين

وقالت كندة عبر حسابها بإنستجرام: «نحن جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصا علينا نحن السوريين، ولكن فلسطين دائما بالقلب».

اليوم تجدد الجرح

وأضافت: «واليوم تجدد الجرح، فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم، غير المشروط، ونساعد كل بما يستطيع، ونحكي القصة للأجيال الجديدة، من وجهة نظر أصحاب الحق، كي يعرفوا أن القضية واضحة وضوح الشمس، لا لبس فيها، وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل».