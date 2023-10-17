هالة خليل تنعى سهام عبدالسلام: حكاية مدهشة مليئة بالجمال الإنساني

نعت المخرجة هالة خليل وفاة الناقدة والفنانة سهام عبدالسلام، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ عبرت عن حزنها وصدمتها لرحيل الفنانة الكبيرة، التي وصفتها بـ«حكاية مليئة بالجمال الإنساني» على حد تعبيرها.

وقالت هالة خليل في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «سهام عبدالسلام حكاية كبيرة ومدهشة ومليئة بالجمال الإنساني، حزني عليها النهاردة هيصعب عليا أوي أحكيه، يمكن البعض يعرفها من الأدوار القليلة اللي لعبتها في السينما والتلفزيون لكنها أكبر كتير من كدا».

هالة خليل تنعى سهام عبدالسلام: هيوحشني حضنك الدافي وابتسامتك التي تبعث على الاطمئنان

وتابعت: «لو ربنا اداني العمر من بعدك يا سهام هحكي اللي أقدر عليه ولو اني عارفه أن كل الناس اللي عرفوكي عن قرب عندهم حكايات كتير جميله عنك، وداعا يا حبيبتي هيوحشني حضنك الدافئ وابتسامتك التي تبعث علي الاطمئنان في أصعب الأوقات.. وخالص العزاء لابنتك الجميلة نجلاء».

تفاصيل جنازة الفنانة سهام عبدالسلام

وتُقام صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة سهام عبدالسلام بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة على أن يواري جسدها الثرى في مقابر العائلة.