رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المخرجة هالة خليل: الرقابة على السينما بها مشكلة وندعو لعودة لجنة التظلمات

كتب:

محمد يوسف ويسرا البسيوني
02:39 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قالت المخرجة هالة خليل، إنّ الرقابة على السينما بها مشكلة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنّ مستوى السينما في مصر أصبح ضعيفا جدا أمام العالم، لدرجة أن المهرجانات المحلية تعاني من عدم وجود أفلام لتعرضها أمام الضيوف.

لجنة تظلمات لتقييم الأعمال السينمائية بشكل أكثر احترافية

وقالت خليل، خلال كلمتها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنّ قديما كان هناك لجنة تظلمات يرجع إليها صانعي العمل السينمائي عندما يتم رفض فيلم ما، مؤكدة أنّ هذه اللجنة لديها الكثير من الخبرات التي تؤهلها لتقييم العمل السينمائي بشكل أكثر حرفية ودقة من هيئة الرقابة، وأن هذه اللجنة أنصفت العديد من الأعمال السينمائية بعدما تم رفضها من هيئة الرقابة.

وأضافت المخرجة، أنّ تأثير الفن واسع جدا وهناك مغالطة في مفهوم الفيلم، لأن البعض يعتبر أن أي تعبير لأي شئ سلبي، يعني إساءتك لسمعة البلد، وأنك لست وطني.

ولفتت إلى أنها أخبرت وزير الثقافة في وقت سابق، أن الوزارة لا تعلم شيئا عن الشباب، وأنها لابد أن تناقش الشباب قبل إنتاج أي عمل ثقافي، مؤكدة على أن أي عمل يعبر عن المواطن المصري في هذا الوطن فهو فيلم وطني، مطالبة بضرورة وجود حرية فكر وإبداع وفتح مساحة للتعبير بشكل مطلق.

إنتاج أفلام خاصة بمرحلة التنظيم الإخواني 

وفي المقابل، تسائلت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن دور القطاع الخاص في إنتاح أفلام خاصة بمرحلة التنظيم الإخواني، وتأثيره السلبي على المجتمع.

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشأن ملف الصناعات الثقافية، ردا علي المخرج خالد يوسف، والذي أكد على عدم وجود إرادة للدولة في دعم السينما والدراما.

وقالت أيضا: «ليه معملناش فيلم عن الإخوان ودوهم في الترويج للعنف رغم مرور 10 سنوات حتى الآن من جانب القطاع الخاص»، فيما عقب عليها الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية بقوله، «ده خالد يوسف صور 30 يونيو كلها».

اقرأ المزيد:

رئيس «فنية الحوار الوطني»: الشباب أملنا.. والسنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين لهم

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني نافذة لدعم وتمكين الشباب

زكي القاضي: الحوار الوطني يناقش التمكين السياسي للشباب والأنشطة الطلابية غدا

خبير اقتصادي: طاولة الحوار الوطني متاحة للجميع لمناقشة كل الآراء

عضو «أمناء الحوار الوطني»: أنجزنا 75% من القضايا المطروحة.. (فيديو)

عضو أمناء الحوار الوطني: نستكمل الجلسات المتخصصة الأسبوع المقبل

«الحوار الوطني» يطرح بدائل خفض الدين ويقترح تفعيل شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام

عضو «أمناء الحوار الوطني»يكشف تفاصيل جلسات المحور المجتمعي غدا
بقلم محمد يوسف ويسرا البسيوني