طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، من التساؤلات التي شهدت زيادة في عمليات البحث عبر محرك «جوجل»، وذلك بعد تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، والتي جاءت على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تطورات زيادة المعاشات بالرقم القومي، عبر موقع التأمينات الاجتماعية، من خلال الدخول على الموقع من خلال الضغط هنـــا.

الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات

وللاستعلام عن تطورات زيادة المعاشات عبر موقع التأمينات، من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية، من هنــا.

- سيطلب منك تسجيل الدخول على الموقع، من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- الضغط على أيقونة الخدمات، ثم اختيار خدمة أصحاب المعاشات.

- اختيار خدمة «استعرض تطور زيادات المعاش».

- بعدها يعود للخدمة، حيث سيطلب ادخال الرقم القومي لصاحب المعاش، والضغط على استعلام.

- يظهر لصاحب المعاش، التطورات والزيادات التي يستحقها.

طرق صرف المعاشات

ويمكن لـ أصحاب المعاشات اختيار طريقة من بين طرق متعددة متاحة لصرف المعاش، وتتضمن بنك ناصر الاجتماعي، أو مكاتب هيئة البريد، أو تحويلها للبنوك المصرية، أو صرفها من خلال كارت ميزة أو الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها، وأخيرًا من خلال بنوك القرى.

يشار إلى أن الرئيسي عبد الفتاح السيسي قد وجّه في وقت سابق من الشهر الماضي، بضرورة صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه.

وشمل القرار أيضًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، بحسب قرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.