«التعليم» تصدر قائمة بتعليمات امتحانات شهر أكتوبر: الغياب ممنوع لأي ظرف

وجّهت مديريات التربية والتعليم، تنبيهات وتعليمات مهمة للطلاب بشأن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، والمقرر أن تبدأ نهاية الشهر الجاري، وفق الجداول المعلنة والمحددة لكل مديرية تعليمية.

امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل

وأكدت المدارس عبر صفحاتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالالتزام بالتعليمات والتنبيهات لعقد امتحان شهر أكتوبر، كما يلي.

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من أكتوبر وفي الجزء المقرر تدريسه خلال الشهر.

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأي طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

- حال مرض الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا الإجراءات الاحترازية كافة، وممنوع على الطالب تجاهل الإجراءات.

- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزي المدرسي ويمنع الزي المخالف.

- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة به.