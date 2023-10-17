«الصحة العالمية»: قرار إخلاء مستشفيات غزة أشبه بالموت.. ونخشى انتشار الأمراض

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّ وزارة الصحة المصرية أعدت خطة للتعامل مع تداعيات أحداث غزة، لافتا إلى أنّها تتواصل مع القاهرة باستمرار، ولا يوجد قرار بإنشاء مستشفيات متنقلة: «ننتظر فتح معبر رفح، وحال الرغبة في إنشاء مستشفيات سندعم مصر في القرار بشكل كامل».

تقديم الدعم الإنساني لغزة

وتابع مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد عبر «زووم»: «نطالب بشكل مستمر بتقديم الدعم الإنساني لغزة، ولدينا تخوفات بشأن انتشار الأمراض، ونحشى على أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والسكري».

إخلاء المستشفيات «أشبه بالموت»

وأكد الدكتور ريتشارد برينان، رفض منظمة الصحة العالمية قرار إخلاء المستشفيات من كبار السن والنساء والأطفال الرضع، مشيرا إلى أنّ القرار خطأ كبير ويجب وقفه، فهو أشبه بالموت بالنسبة لهم: «لا بد من الحفاظ على حياة الأشخاص وإيصال المساعدات وتجهيز المستشفيات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى».