«بحوث سخا»: قنطار القطن حقق عائدا ماليا لم يحدث من قبل

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن سعر قنطار القطن حقق عائدا ماليا لم يحدث في تاريخ زراعة محصول القطن حتى اليوم، أن يصل إلى هذا السعر الممتاز للغاية، حيث حقق نحو 18 ألفا و200 جنيه، مشيرا إلى أن محصول القطن يعود بالخير الوفير على المزارعين في محافظات مصر وكذلك علة الدولة المصرية كونه محصول تصدير من الدرجة الأولى عالميا.

زيادة 6 آلاف و500 جنيه في قنطار القطن

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن في أول مزاد منذ شهر تقريبا، بلغ نحو 11 ألفا و700 جنيه، ليكون الفارق بينه وبين آخر مزاد عقد يوم أمس في محافظات وجه بحري بارتفاع سجل نحو 6 آلاف و500 جنيه، وذلك نظرا لوصول سعر قنطار القطن لنحو 18 ألفا و200 جنيه، وهو أمر جيد للغاية ويعود على مزارعي القطن في الوجهين البحري والقبلي بالرزق الوفير.

القطن المصري طويل التيلة والقطن فائق الطول

وأضاف أن القطن المصري الذي يزرع في محافظات مصر هو قطن تصدير في المقام الأول، ويحظى بسمعة عالمية تجعله في المرتبة الأولى بين أقطان العالم، وهو أمر يجعل الطلب العالمي على شراءه كبيرا، ويعطي مؤشرا جيدا للغاية حول سعر قنطار القطن هذا العام.