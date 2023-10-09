سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023

استقرار ملحوظ شهده سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 8-10-2023، في كل المحافظات، حيث بلغ متوسط سعر قنطار القطن اليوم نحو10 آلاف و200 جنيه تقريبا، بناءً على أسعار القطن في الأسواق وتختلف من محافظة لأخرى، وفق ما ذكره حسين أبوصدام، نقيب الفلاحيين.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القطن هو أحد أهم المحاصيل الرابحة للمزارعين، حيث أنّ سعر قنطار القطن اليوم مناسب للفلاحين.

سعر قنطار القطن اليوم

وأشار إلى أنّ سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية، سجل نحو 10 آلاف و200 جنيه، وهو السعر المتوسط الذي يباع به القطن في محافظات الوجه البحري.

هذا وقد جرى زراعة مساحات من القطن في الوجه البحري هذا العام نحو 220 ألف فدان تقريبًا.

سعر قنطار القطن اليوم وفق مجلس الوزراء

ونشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر قنطار القطن اليوم المحلي للتنجيد، ما قيمته 3 آلاف و776 جنيه، بانخفاض وصل إلى 1772 جنيه، وبلغ قيمة الانخفاض 31.94%.

أما وبالنسبة للقطن المستورد الهندي والسوداني، أوضحت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، بأنّ سعر القنطار لهذا النوع من القطن، فقد بلغ 4184 ألف جنيه، بانخفاض وصل إلى 1155 جنيه، أما وبنسبة انخفاض وصلت لـ21.64%.