أسعار ومساحات الوحدات السكنية المطروحة في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل التقديم للحصول على شقة ضمن الطرح الجديد لسكن مصر بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، خاصة ما يتعلق بأماكن الوحدات السكنية وأسعارها ومساحات الوحدات المطروحة.

وتقدم «الوطن» فيما يلي أبرز المعلومات عن تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة:

- الوحدات في سكن مصر مطروحة عن طريق التخصص الفوري للوحدات السكنية.

- التقديم بالوحدات السكنية عن طريق جهاز مدينة ناصر لمدة شهر خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل.

- تقع الوحدات السكنية الجديدة في الحي الأول للمدينة، ضمن شواغر الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر.

- الوحدات السكنية المطروحة متنوعة ما بين عمارات تضم مصاعد وأخرى بدون مصعد.

- تتنوع المساحات المطروحة من 106 أمتار حتى 133 مترا.

- يبدأ سعر متر الوحدة السكنية من 5160 جنيها حتى 5890 جنيها، بحسب نسبة تميز الوحدة السكنية المطروحة.

- يبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 106 أمتار من 547 ألف جنيه، وتختلف حسب نسب التميز.

- تبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 115 مترا من 593400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

- تبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 130 مترا من 729300 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

- تبدأ أسعار الوحدة السكنية مساحة 133 مترا من سعر 783400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.