«صوتك مستقبلك».. ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات بالمنوفية

عقد المركز الإعلامي بتلا في محافظة المنوفية، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، في مقر مركز شباب زنارة بتلا، ندوة جماهيرية موسعة حول «الاستحقاقات الانتخابية وتوعية المواطنين بكيفية المشاركة»، في إطار الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك».

الوعي بالاستحقاقات الانتخابية في ندوة جماهيرية بتلا

وحاضر بالندوة، الدكتور السيد السعيد، رئيس قسم الاتصال التسويقي والعلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، وتحدث عن الإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك الحقوق والواجبات التي أقرها وحددها الدستور بشأن المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، كما قدم عرضا للمشروعات القومية في مجالات تنموية متنوعة، خاصة للقطاع الصحي والتنموي للقرى والمحافظة.

وأشار «السعيد» إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة، وتحديات في الداخل والخارج وعلى الحدود من المناطق كافة، مؤكدا أن العالم يمر بأزمات سياسية واقتصادية تمتد لتؤثر على مصر، وأن قوة الدولة الأمنية والقيادة السياسية وترابط شعبها وصبره وعزيمته هي ضمانات لتخطي الأزمات القائمة.

«السعيد»: أطالب الشباب والأسر بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

وطلب رئيس قسم الاتصال التسويقي والعلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، من الأسر المشاركة بالندوة وجموع الشباب، أن يكونوا مشاركين إيجابيين في الاستحقاقات الانتخابية كواجب وطني، مؤكدا أنه «لا يصح أن يكتم الشخص صوته الانتخابي، أيا كان اتجاهه أو رأيه، لكون المشاركة وتقديم الرأي الانتخابي هو إثبات لكيان الشخص وإيجابيته وتقديره لذاته ولوطنه، وأن رأيه مؤثر لدى كل مسؤول بالدولة، لو حرص المواطن على موقفه وعلم بحقوقه وواجباته».

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، وأدارها محمد صبيح، مدير مركز إعلام تلا، ومحمد عمر، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، بحضور فريق العمل بالمركز الإعلامي وأهالي القرية، وأعضاء مركز الشباب.