تصدير 40 ألف طن ملح إلى كينيا من ميناء العريش البحري

أعلن ميناء العريش البحري، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، استقبال السفينة «STELLAR EAGLE» القادمة من لبنان، وذلك لشحنها بـ40 ألف طن من الملح، لتصديرها لمومباسا في كينيا من خلال المصدر شركة مدريد الدولية.

سفينة صب جاف عملاقة

وتعتبر السفينة STELLAR EAGLE إحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة، بحمولة إجمالية تصل إلى 55 ألف طن، وقامت إدارة ميناء العريش بالتنسيق مع التوكيل الملاحي لترتيب إجراءات وصول السفينة وتراكيها برصيف «سيناء» الجديد.

بدء التشغيل الفعلي لرصيف سيناء

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: «نحتفي اليوم ببدء التشغيل الفعلي لرصيف سيناء بطول 250 متر بميناء العريش البحري، وتعد هذه الشحنة الأكبر بالميناء منذ إعادة تشغيله في 2021، ونواصل العمل على تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية كافة، لا سيما ميناء العريش بوابة شرق المتوسط، الذي نجح في استقبال سفن المساعدات وإرسال مواد الإغاثة لكل من سوريا وتركيا إبان الزلزال الكارثي وذلك خلال التشغيل التجريبي لرصيف سيناء».

وأضاف «جمال الدين»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم باستكمال أعمال التطوير بميناء العريش، بالتعاون مع الهيئة الهندسية من خلال شركات وطنية بأيدٍ مصرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد رصيفين بحريين، الأول هو رصيف سيناء بطول 250 مترا، والآخر رصيف تحيا مصر بطول 1 كيلومتر.